Уряд України та Фонд держмайна України до 31 серпня повинні виключити з переліку об’єктів великої та малої приватизації пакети акцій операторів систем розподілу електричної енергії (обленерго), що належать державі. Їх мають передати в управління Міністерства енергетики.

Відповідний указ №452 підписав президент Володимир Зеленський після рішення Ради національної безпеки та оборони.

– Завершити реалізацію заходів з відділення діяльності операторів систем розподілу електроенергії, акції яких перебувають у державній власності, та постачальників універсальних послуг, і здійснити передачу постачальників універсальних послуг державної форми власності в управління державного підприємства Національна атомна енергогенерувальна компанія Енергоатом, – наголошується в документі.

Зазначимо, раніше до приватизації готували пакети акцій обленерго Хмельницького, Миколаєва, Харкова, Запоріжжя та Тернополя.

Нагадаємо, раніше Фонд державного майна відклав приватизацію шести обленерго, які перебувають у власності держави, і Одеського припортового заводу. Спочатку ці об’єкти планували продати в другому півріччі 2021 року, але тепер дату запланували на перше півріччя 2022 року.

Також в Україні є список підприємств, що не підлягають приватизації. Зараз у цьому списку 650 державних об’єктів. Серед них – Укрпошта, Укрзалізниця, Енергоатом, Нафтогаз України.