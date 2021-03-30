Рада утвердила список предприятий, не подлежащих приватизации

Верховная Рада на заседании 30 марта голосами 289 народных депутатов утвердила за основу законопроект №4020 о списке госпредприятий, не подлежащих приватизации.

В этом перечне 650 государственных объектов. Среди них – Укрпочта, Укрзализныця, Энергоатом, Нафтогаз Украины и т. п.

В частности, к предприятиям, не подлежащим приватизации, предлагается отнести акционерные общества, где доля государства не может быть менее 50% + 1 акция, а также хозяйственные общества и объединения, где доля государства 100%.

На пленарном заседании 4 февраля Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым р азблокировала большую приватизацию в Украине.

В частности, документом предлагается исключить из заключительных положений закона временный запрет в период карантина из-за эпидемии коронавируса на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации.