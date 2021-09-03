Пенсионную реформу в Украине могут запустить до 2023-2024 годов, но для этого необходимо фискальное пространство — накопительный уровень. Об этом на Украинском финансовом форуме заявил глава Министерства финансов Сергей Марченко.

По его словам, сейчас все готовы к этой реформе. Она даст толчок для запуска фондового рынка и понимания обществом проблемы патернализма.

— Сейчас идет активная дискуссия, в каком формате будет запуск пенсионной реформы, но ключевое то, что профессиональная среда, рынок и люди готовы к этой реформе. Она даст толчки не только к запуску фондового рынка, но и к пониманию обществом проблематики условного патернализма. Ожидания, что кто-то решит твои проблемы за тебя. Надо об этом забывать и думать о том, чтобы накапливать и создавать условные блага для себя-пенсионера.

Марченко рассказал, что накопительный фонд будут наполнять благодаря перераспределению из бюджета и единых социальных взносов. Он отметил, что в первый год запуска в фонд может поступить 53-56 млрд грн.