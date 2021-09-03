Пенсійну реформу в Україні можуть запустити до 2023-2024 років, але для цього потрібний фіскальний простір – накопичувальний рівень. Про це на Українському фінансовому форумі заявив очільник Міністерства фінансів Сергій Марченко.

За його словами, наразі всі готові до цієї реформи. Вона дасть поштовх для запуску фондового ринку та розуміння суспільством проблеми патерналізму.

– Зараз триває активна дискусія, у якому форматі буде запуск пенсійної реформи, але ключове те, що професійне середовище, ринок і люди готові до цієї реформи. Вона дасть поштовхи не лише до запуску фондового ринку, а й до розуміння суспільством проблематики умовного патерналізму. Очікування, що хтось вирішить твої проблеми за тебе. Треба про це забувати і думати про те, щоб накопичувати і створювати умовні блага для себе-пенсіонера.

Марченко розповів, що накопичувальний фонд будуть наповнювати завдяки перерозподілу з бюджету та єдиних соціальних внесків. Він наголосив, що у перший рік запуску в фонд може надійти 53-56 млрд грн.