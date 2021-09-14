Очільник Бюро економічної безпеки розповів, скільки зароблятиме на посаді

Заробітна плата директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) становитиме близько 120-130 тис. грн на місяць. Про це повідомив його очільник Вадим Мельник під час прес-конференції.

Він зазначив, що це сума без врахування премій. Адже перед новоствореним органом було поставлено завдання не закладати керівникам премії, доки не буде ефективного результату роботи бюро.

У травні цього року Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає створення в Україні Бюро економічної безпеки. Документ передбачає, що його основною функцією буде боротьба з економічними злочинами та захист економічних процесів від тиску силових органів.

Бюро економічної безпеки створили замість податкової міліції. Це буде державний правоохоронний орган, який займатиметься запобіганням, виявленням, припиненням, розслідуванням та розкриттям кримінальних правопорушень у сфері економіки.

Коли бюро запрацює, Служба безпеки України втратить повноваження з розслідування корупційних злочинів та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.

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Фото: Вадим Мельник