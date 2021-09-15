Минэкономики обнародовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, отталкиваясь от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Теперь средняя стоимость 1 л дизельного топлива ULSD 10 ppm составляет 22,32 грн, а 1 л бензина автомобильных GASOLINE 10 ppm — 26,61 грн.

По сравнению с началом сентября, литр дизтоплива подорожал на 63 копейки, а бензина — на 67 копеек.

Согласно документу, теперь с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,61 грн за 1 л, дизельного топлива — 29,32 грн за 1 л.

Временное госрегулирования цен на бензин и дизель начало действовать в Украине с мая этого года. Тогда правительство приняло постановление, согласно которому предельные уровни торговой надбавки АЗС к средней цене дизельного топлива должны составлять не выше 7 грн/л, а бензина — не выше 5 грн/л.

Введение предельных торговых надбавок на топливо — временная мера на период карантина. На это вынуждены были пойти из-за необоснованного роста цен на топливо в розничных сетях.

Источник: Минэкономики