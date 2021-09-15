Мінекономіки оприлюднило нову граничну вартість бензину та дизельного пального, відштовхуючись від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Тепер середня вартість 1 л дизельного палива ULSD 10 ppm становить 22,32 грн, а 1 л бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm – 26,61 грн.

Порівняно з початком вересня, літр дизпалива здорожчав на 63 копійки, а бензину – на 67 копійок.

Згідно з документом, тепер з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,61 грн за 1 л, дизельного палива – 29,32 грн за 1 л.

Тимчасове держрегулювання цін на бензин і дизель почало діяти в Україні з травня цього року. Тоді уряд ухвалив постанову, відповідно до якої граничні рівні торговельної надбавки АЗС до середньої ціни дизельного палива повинні становити не вище 7 грн/л, а бензину – не вище 5 грн/л.

Запровадження граничних торговельних надбавок на паливо – тимчасовий захід на період карантину. На це вимушені були піти через необґрунтоване зростання цін на паливо в роздрібних мережах.

Джерело: Мінекономіки