Курс доллара по состоянию на 17 сентября стал выше. Евро при этом стал дешевле.

Так, цена за $ 1 сегодня составляет 26,67 грн, что на три копейки больше, чем за день до этого.

Евро подешевел на 14 копеек — с 31,51 грн/1 € до 31,37 грн/1 €. В то же время цена польского злотого также упала, а российского рубля незначительно подорожала.

Курс валют в Украине от НБУ на 17.09:

$ 1 — 26,67 грн;

€ 1 — 31,37 грн;

1 польский злотый — 6,85 грн;

10 российских рублей — 3,68 грн.

Что будет с курсом валют в Украине в сентябре

В конце сентября снижение курса валюты восстановится после летней ревальвации. По прогнозам экономистов, причинами станут погашения значительных иностранных займов и закупка природного газа к отопительному сезону.

Расходы валюты значительно увеличатся еще и потому, что цены на природный газ по сравнению с августом 2020 выросли в четыре раза.

Каким будет курс доллара в Украине в сентябре 2021 — читайте в нашем материале.