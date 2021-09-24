Курс валют НБУ на 24 сентября 2021 в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 24 сентября. Согласно новым данным, доллар и евро ослабевают по отношению к гривне перед выходными.

Американская валюта резко упала в цене на 14 копеек. Сейчас официальный курс доллара установлен на уровне 26,52 грн/1$.

Курс европейской валюты остановился на уровне 31,08 грн/1€. Это на 20 копеек меньше, чем днем ​​ранее.

Не дорожает уже несколько дней подряд польский злотый. Курс этой валюты упал на 1 копейку. А российский рубль подешевел на 2 копейки.

Курс валют в Украине от НБУ на 24 сентября:

$1 — 26,53 грн грн;

€1 — 31,09 грн;

1 польский злотый — 6,74 грн;

10 российских рублей — 3,64 грн.

Курс доллара в октябре

Во втором месяце осени доллар будет стоить 28 грн. Такие прогнозы дают экономические эксперты.

Курс американской валюты будет расти в октябре, в частности из-за политической нестабильности в стране и роста протестной активности населения.

По мнению экспертов эти и другие причины будут способствовать росту оттока средств за границу и увеличивать спрос на валюту.

Кроме того, растет угроза полномасштабного мирового финансового кризиса, в частности из-за проблем в строительном секторе.