Курс валют НБУ на 24 сентября 2021 в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 24 сентября. Согласно новым данным, доллар и евро ослабевают по отношению к гривне перед выходными.
Американская валюта резко упала в цене на 14 копеек. Сейчас официальный курс доллара установлен на уровне 26,52 грн/1$.
Курс европейской валюты остановился на уровне 31,08 грн/1€. Это на 20 копеек меньше, чем днем ранее.
Не дорожает уже несколько дней подряд польский злотый. Курс этой валюты упал на 1 копейку. А российский рубль подешевел на 2 копейки.
Курс валют в Украине от НБУ на 24 сентября:
- $1 — 26,53 грн грн;
- €1 — 31,09 грн;
- 1 польский злотый — 6,74 грн;
- 10 российских рублей — 3,64 грн.
Курс доллара в октябре
Во втором месяце осени доллар будет стоить 28 грн. Такие прогнозы дают экономические эксперты.
Курс американской валюты будет расти в октябре, в частности из-за политической нестабильности в стране и роста протестной активности населения.
По мнению экспертов эти и другие причины будут способствовать росту оттока средств за границу и увеличивать спрос на валюту.
Кроме того, растет угроза полномасштабного мирового финансового кризиса, в частности из-за проблем в строительном секторе.