Міністерство енергетики роз’яснило, за якою ціною ОСББ з власними котельнями купуватимуть газ, ринкова вартість якого сягнула майже 30 грн за куб. м.

У міністерстві повідомили, що з 20 травня припинив діяти режим спеціальних зобов’язань на ринку газу. Тепер виробники тепла можуть самостійно вибирати постачальника газу. Це стосується ОСББ з власними котельнями.

Так, трирічні договори на постачання газу з Нафтогаз Трейдингом уклав 601 виробник тепла. За даними відомства, це близько 56% підприємств, що отримували газ від Нафтогазу в попередньому опалювальному сезоні.

Нафтогаз Трейдинг пропонує підприємствам ТКЕ та ОСББ укласти трирічні договори на постачання газу за довгостроковою ринковою ціною. За однією з пропозицій, ціна газу на перший рік становить 7,42 грн за куб. м (з 1 червня 2021 по 31 травня 2022 року, з ПДВ, без урахування тарифу оператора газотранспортної системи).

Водночас представники ОСББ з власними котельнями скаржилися на те, що не можуть виконувати вимоги, прописані в контракті з Нафтогазом, і, відповідно, не можуть укласти такий контракт. У результаті вони будуть змушені купувати газ за ринковими цінами.

У Міністерстві заявили, що принцип формування цін в таких випадках буде змінений.