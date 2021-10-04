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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Тетяна Забожко |

Евро начал дорожать: курс валют на 4 октября

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Национальный банк Украины немного понизил курс доллара и повысил курс евро к гривне.

На первый рабочий понедельник октября Нацбанк установил курс 26,61 грн/1$.

Курс евро после постепенного снижения на протяжении всей прошлой недели 4 октября подорожал на 5 копеек и составляет 30,87 грн/1€.

По сравнению с 1 октября, упала цена на российский рубль и повысилась на польский злотый.

Курс валют в Украине от НБУ на 04.10:

  • $1 – 26,61 грн;
  • €1 – 30,87 грн;
  • 1 польский злотый – 6,69 грн;
  • 10 российских рублей – 3,65 грн.

курс долара 4 жовтня 2021

Производители прогнозируют рост цен на продукты и услуги, которыми пользуются украинцы.

Об этом сообщают в Нацбанке, ссылаясь на результаты ежемесячного опроса предприятий, который длился с 6 по 23 сентября.

324 украинские производители заявляют, что цены подскочат из-за подорожания сырья и необходимых материалов.

Среди опрошенных предприятий 42,9% – компании промышленности, 29,3% – сферы услуг, 21,9% – торговли, 5,9% – строительства, 37% респондентов – крупные предприятия, 30,2% – средние, 32,7% – малые.

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