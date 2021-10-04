Національний банк України трішки знизив курс долара й підвищив курс євро до гривні.

На перший робочий понеділок жовтня Нацбанк встановив курс 26,61 грн/1$.

Курс євро після поступового зниження упродовж усього минулого тижня 4 жовтня здорожчав на 5 копійок й становить тепер 30,87 грн/1€.

Порівняно із 1 жовтня, впала ціна на російський рубль й підвищилася на польський злотий.

Курс валют в Україні від НБУ на 04.10:

$1 – 26,61 грн;

€1 – 30,87 грн;

1 польський злотий – 6,69 грн;

10 російських рублів – 3,65 грн.

Виробники прогнозують зростання цін на продукти та послуги, якими користуються українці.

Про це повідомляють у Нацбанку, посилаючись на результати щомісячного опитування підприємств, яке тривало з 6 до 23 вересня.

324 українські виробники заявляють, що ціни підскочать через здорожчання сировини та необхідних матеріалів.

Серед опитаних підприємств 42,9% – компанії промисловості, 29,3% – сфери послуг, 21,9% – торгівлі, 5,9% – будівництва, 37% респондентів – великі підприємства, 30,2% – середні, 32,7% – малі.