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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Рогожінська |

Доллар теряет свои позиции: курс валют в Украине на 5 октября

Доллар теряет свои позиции: курс валют в Украине на 5 октября

5 октября 2021 года Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют. Согласно новым данным, доллар подешевел, а евро несколько вырос.

Американская валюта подешевела на четыре копеек. Сейчас 1$ можно купить за 26,57 грн.

В то же время курс европейской валюты вырос на пять копеек. 1€ сейчас стоит на рынке 30,92 грн.

Повысилась на восемь копеек цена на польский злотый, а вот российский рубль придержался стабильности.

Курс валют в Украине от НБУ на 05.10:

  • $1 — 26,57 грн;
  • €1 — 30,92 грн;
  • 1 польский злотый — 6,77 грн;
  • 10 российских рублей — 3,65 грн.

Курс валют НБУ на 5 октября 2021 в Украине

Эксперты прогнозируют неизбежную девальвацию гривны в октябре. По прогнозам, доллар в Украине будет стоить 28 грн.

В то же время экономисты говорят, что девальвация гривны будет способствовать ухудшению экономической ситуации в стране. Ведь есть проблемы задолженности по выплатам зарплат, выплаты субсидий и подорожания цен на газ.

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