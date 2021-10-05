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Анастасія Рогожінська |

Долар втрачає свої позиції: курс валют в Україні на 5 жовтня

Долар втрачає свої позиції: курс валют в Україні на 5 жовтня

5 жовтня 2021 року Національний банк України (НБУ) оновив курс валют. Згідно новим даним, долар здешевшав, а євро дещо зріс.

Американська валюта здешевшала на чотири копійок. Нині 1$ можна купити за 26,57 грн.

Водночас курс європейської валюти зріс на п’ять копійок. 1€ зараз коштує на ринку 30,92 грн.

Підвищилась на вісім копійок ціна на польський злотий, а от російський рубль дотримався стабільності.

Курс валют в Україні від НБУ на 05.10:

  • $1 – 26,57 грн;
  • €1 – 30,92 грн;
  • 1 польський злотий – 6,77 грн;
  • 10 російських рублів – 3,65 грн.

Курс валют НБУ на 5 жовтня 2021 в Україні

Експерти прогнозують неминучу девальвацію гривні у жовтні. За прогнозами, долар в Україні коштуватиме 28 грн.

Водночас економісти кажуть, що девальвація гривні сприятиме погіршення економічної ситуації в країні. Адже є проблеми заборгованості за виплатами зарплат, виплати субсидій та здорожчання цін на газ.

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