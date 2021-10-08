Ставки по кредитам для бизнеса на исторически низком уровне — Рожкова

Сейчас ставки по кредитам для бизнеса имеют исторически низкий уровень. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова во время Киевского международного экономического форума.

— Сегодня ставки по кредитам для бизнеса имеют исторически низкий уровень. При этом, они не выросли в период коронавирусного кризиса, — сказала Рожкова.

Она добавила, что сегодня банковская система имеет достаточно ресурсов для того, чтобы кредитовать бизнес.

— Сегодня мы видим, что доступ к финансированию имеют прозрачные компании, что в конце концов создает конкурентные правила игры и конкурентное поле для бизнеса. Приближение наших инфляций к европейскому законодательству в части финансового мониторинга и отчетности делают Украину более привлекательной. Во-первых, более понятной, во-вторых, более прозрачной и в-третьих, более предсказуемой, — подчеркнула она.

В июле НБУ утвердил изменения в правилах расчета украинскими банками общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по кредитному договору.

Отныне банки и небанковские финансовые учреждения должны иметь единый подход к расчету показателей стоимости кредита для потребителей.