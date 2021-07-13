НБУ утвердил изменения в правилах расчета украинскими банками общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по кредитному договору.

Соответствующее постановление появилось на сайте НБУ 13 июля.

11062021_48 by Софія Зінов’єва on Scribd

Отныне банки и небанковские финансовые учреждения должны иметь единый подход к расчету показателей стоимости кредита для потребителей.

В НБУ отмечают, что это защитит права потребителей финансовых услуг.

— Это было сделано для исполнения требований Закона Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности, — говорится в сообщении Нацбанка.

Чтобы банки начали работать по новым нормам, указанным в постановлении, им дают время до 14 августа текущего года.

За этот срок они должны провести редакцию договоров, чтобы упростить их понимание для потребителя.

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