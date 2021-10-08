Ставки за кредитами для бізнесу на історично найнижчому рівні – Рожкова

Наразі ставки за кредитами для бізнесу мають історично найнижчий рівень. Про це заявила перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова під час Київського міжнародного економічного форуму.

— Сьогодні ставки за кредитами для бізнесу мають історично найнижчий рівень. При цьому, вони не зросли в період коронавірусної кризи, – сказала Рожкова.

Вона додала, що сьогодні банківська система має достатньо ресурсів для того, щоби кредитувати бізнес.

— Сьогодні ми бачимо, що доступ до фінансування мають прозорі компанії, що врешті-решт створює конкурентні правила гри та конкурентне поле для бізнесу. Наближення наших інфляцій до європейського законодавства в частині фінансового моніторингу та звітності роблять Україну більш привабливою. По-перше, більш зрозумілою, по-друге, більш прозовою і по-третє, більш передбачуваною, – наголосила вона.

У липні НБУ затвердив зміни у правилах розрахунку українськими банками загальної вартості кредиту для споживача і реальної річної відсоткової ставки за кредитним договором.

Відтепер банки та небанківські фінансові установи повинні мати єдиний підхід до розрахунку показників вартості кредиту для споживачів.