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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Марія Степанюк |

Ставки за кредитами для бізнесу на історично найнижчому рівні – Рожкова

Катерина Рожкова

Наразі ставки за кредитами для бізнесу мають історично найнижчий рівень. Про це заявила перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова під час Київського міжнародного економічного форуму.

— Сьогодні ставки за кредитами для бізнесу мають історично найнижчий рівень. При цьому, вони не зросли в період коронавірусної кризи, – сказала Рожкова.

Вона додала, що сьогодні банківська система має достатньо ресурсів для того, щоби кредитувати бізнес.

— Сьогодні ми бачимо, що доступ до фінансування мають прозорі компанії, що врешті-решт створює конкурентні правила гри та конкурентне поле для бізнесу. Наближення наших інфляцій до європейського законодавства в частині фінансового моніторингу та звітності роблять Україну більш привабливою. По-перше, більш зрозумілою, по-друге, більш прозовою і по-третє, більш передбачуваною, – наголосила вона.

У липні НБУ затвердив зміни у правилах розрахунку українськими банками загальної вартості кредиту для споживача і реальної річної відсоткової ставки за кредитним договором.

Відтепер банки та небанківські фінансові установи повинні мати єдиний підхід до розрахунку показників вартості кредиту для споживачів.

Фото: НБУ

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