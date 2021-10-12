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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Экономика Украины в 2021 будет восстанавливаться медленнее — МВФ ухудшил прогноз

ввп, економіка

ВВП Украины по итогам 2021 года вырастет не на 4,0%, как прогнозировалось в апреле, а на 3,5%. Международный валютный фонд в отчете World Economic Outlook за октябрь ухудшил прогноз для восстановления украинской экономики.

А мировая экономика, по мнению МВФ, вырастет в 2021 году на 5,9%.

В то же время Фонд улучшил ожидания роста экономики Украины в 2022 году – с 3,4% до 3,6%.

Что касается оценки среднегодовой инфляции в Украине, в 2021 году она повысится на 7,9%, в апреле прогнозировали на уровне 9,5%, на 2022-й прогноз ухудшен с 6,8% до 7,1%.

Ожидания правительства Украины относительно роста ВВП по итогам 2021 года несколько более оптимистичны – около 4%.

Однако, как объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль, на такие показатели можно рассчитывать, если не помешает новая волна Covid-19, из-за которой придется вводить жесткие карантинные ограничения.

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Источник: IMF

Фото: Dreamstime

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