Економіка України у 2021 відновлюватиметься повільніше – МВФ погіршив прогноз

ВВП України за підсумками 2021 року зросте не на 4,0%, як прогнозувалося в квітні, а на 3,5%. Міжнародний валютний фонд у звіті World Economic Outlook за жовтень погіршив прогноз для відновлення української економіки.

А світова економіка, на думку МВФ, зросте у 2021 році на 5,9%.

Водночас Фонд покращив очікування зростання економіки України в 2022 році – з 3,4% до 3,6%.

Що стосується оцінки середньорічної інфляції в Україні, в 2021 році вона підвищиться на 7,9%, у квітні прогнозували на рівні 9,5%, на 2022-й прогноз погіршено з 6,8% до 7,1%.

Очікування уряду України щодо зростання ВВП за підсумками 2021 року дещо оптимістичніші – близько 4%.

Проте, як пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, на такі показники можна розраховувати, якщо не завадить нова хвиля Covid-19, через яку доведеться запроваджувати жорсткі карантинні обмеження.

Джерело: IMF