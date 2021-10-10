В 2021 году рост ВВП Украины может составить около 4%, если такому сценарию не помешает новая мощная волна коронавируса, из-за которой придется вводить жесткие карантинные ограничения.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– Мы ожидаем, что в этом году рост ВВП составит около 4%, и это означает, что Украина отыграла падение экономики вследствие коронакризиса. Единственное, что может помешать этому сценарию, – это очередная мощная волна коронавируса, из-за которой придется вводить дополнительные карантинные ограничения, — подчеркнул глава правительства.

По его словам, росту ВВП Украины способствует ряд факторов:

• Потребительский спрос, поскольку розничная торговля в этом году уже увеличилась примерно на 13%.

• Увеличение инвестиций. По словам Шмыгаля, в первом полугодии 2021 года прямые иностранные инвестиции в Украину составили 2,8 млрд долларов, что является рекордным показателем за последние 4 года.

• Развитие сельского хозяйства, рекордный урожай и инвестиции предыдущих периодов в этот сектор. Так, в 2021 году рост аграрного сектора уже составил 8,4%.

• Рост почти на 2% в строительном секторе (по итогам восьми месяцев этого года). Шмыгаль прогнозирует продолжение этого роста благодаря программам кредитования и президентской программе Большое строительство.

• Рост в таких отраслях промышленности, как машиностроение, металлургия, химическая промышленность (в первых двух секторах – более чем на 7% в этом году).

• Оптимистичные настроения бизнеса по доходам, финансовым результатам, зарплатам, реинвестициям (Шмыгаль ссылается на опрос Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палаты и Национального банка).

Шмыгаль уточнил, что государственный бюджет 2021 года за январь-сентябрь выполнен почти на 104%. Это, в частности, стало возможным благодаря увеличению поступлений от таможни и налоговой.

В марте Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году до 3,8%. По данным предыдущего прогноза, украинская экономика могла вырасти на 3%. Позитивный прогноз базировался на укреплении внешнего спроса и стабилизации цен на промышленные товары, что частично компенсируют последствия пандемии Covid-19.

В начале августа Киевская школа экономики (KSE) спрогнозировала меньший рост ВВП в 2021 году по сравнению с апрельскими ожиданиями: до 3,6%. Согласно апрельскому сценарию, этот показатель должен был увеличиться на 4,7%. Однако на 2022 год эксперты прогнозировали рост на 4,4%.

Недавно правительство представило в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2022 год. Согласно документу, в следующем году ожидается рост реального ВВП на уровне 3,8% и рост номинального ВВП до 5,368 трлн грн. А вот инфляция, по прогнозам правительства, составит 6,2%.

Читайте Во Всемирном банке назвали главный вызов для экономики Украины

Источник: Денис Шмыгаль