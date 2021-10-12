В Украине выросла стоимость гектара земли — в Минагрополитики назвали сумму

Средняя стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли по Украине уже выросла до почти 44 тыс. грн., а стоимость такой земли в Киеве достигает 240 тыс. грн.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на пресс-конференции, посвященной 100 дней работы рынка земли.

— Средняя стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли по состоянию на октябрь составляет 43 879 грн. Стоимость земли для ведения товарного с/х производства достигает 32 857 грн, а для личного крестьянского хозяйства — 33 тыс. грн. Одновременно, у нас есть Киевская область, где средняя цена одного гектара с/х земли составляет $240 тыс., — сказал министр.

Лещенко сообщил, что такие земли в Киеве и городах-спутниках, очевидно, не будут использованы для сельскохозяйственных нужд. По словам министра, сейчас участники рынка земли формируют цены на сельскохозяйственные участки, выросли почти вдвое с момента снятия моратория на продажу.

Так, еще в июле 2021 г. года минимальная средняя цена на с/х землю составляла около одной тысячи долларов за гектар.

К концу года средняя стоимость гектара земли составит около 50 тыс. грн. Такой прогноз ранее озвучил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

За два месяца средняя стоимость гектара составила около 35 тыс. грн. Поэтому министр призывает украинцев пока не спешить продавать землю.