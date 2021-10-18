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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

МВФ готовий надати Україні транш у $700 млн

гроші мвф

Онлайн-місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми stand-by 18 жовтня завершила свою роботу.

За її результатами Україна претендує на отримання другого траншу обсягом $700 млн.

Сторони також домовилися про продовження програми до кінця червня 2022 року.

Раніше глава Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що другий транш МВФ за програмою stand-by повинен становити $700 млн, проте з урахуванням пропуску декількох траншів сума може бути більшою.

МВФ у червні 2020 року затвердив програму stand by загальним обсягом близько $5 млрд, відразу виділивши перший транш фінансування обсягом $2,1 млрд.

Було заплановано чотири перегляди виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів. Однак обумовлений графік порушили, а фінансування призупинили через невиконання Україною низки зобов’язань.

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У МВФ повідомили послам країн G7 про прогрес України у виконанні програми stand-by

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: НБУ

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