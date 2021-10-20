Страны ЕС могли бы хранить страховой запас газа в украинских хранилищах — руководитель Укртрансгаза

Украинские подземные хранилища могут стать площадкой для хранения страхового запаса газа стран ЕС.

Об этом во время выступления на украинском газовом инвестиционном конгрессе, проходящем 20-21 октября в Киеве, сообщил временно исполняющий обязанности генерального директора Оператора ПХГ Украины — Укртрансгаза — Сергей Перелома.

— Газовый кризис 2021 года в очередной раз привлек внимание ЕС к теме страховых запасов. Сейчас этот вопрос активно обсуждается: Европейская комиссия ищет инструменты реализации такого плана и потенциальные площадки для долгосрочного хранения больших объемов газа. Газохранилища Украины готовы побороться за то, чтобы стать частью этого процесса. Около 40% наших мощностей могут использоваться именно для работы с газом заказчиков-нерезидентов, в том числе и для хранения страховых запасов, — рассказал руководитель Укртрансгаза.

Напомним, что Оператор ПХГ Украины управляет 11 хранилищами (еще одно находится на временно оккупированной территории) общей емкостью около 31 млрд куб. м. Это самые большие мощности в Европе, не считая Россию.

В 2020 году западные компании уже закачали в украинские ПХГ около 10 млрд куб. м топлива. Но благодаря созданию страхового запаса Украина может привлечь новых партнеров и дополнительные объемы газа, а также повысить энергетическую безопасность — как Украины, так и Европы.

— Практика страховых запасов газа уже существует в Европе, в частности в Италии и Франции, однако пока не является общей для Европейского Союза. А 2021 год в очередной раз напомнил, что подобные предупредительные инструменты необходимы для усиления безопасности газоснабжения всего континента. Убежден, Европу ждут серьезные изменения в этом направлении. Наблюдаем, готовимся к очередной трансформации газового рынка и рассчитываем на поддержку наших европейских партнеров, в частности Энергетического сообщества. Такое партнерство будет надежным и, бесспорно, взаимовыгодным: для Европы — из-за усиления энергетической безопасности, для Украины — ввиду дальнейшей интеграции, развития и роста газового рынка, — добавил Сергей Перелома.

Напомним, в начале отопительного сезона в отечественных хранилищах накопили почти 19 млрд куб. м топлива. Такой объем запасов гарантирует бесперебойное прохождение зимы, уверяют газовики.