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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Страны ЕС могли бы хранить страховой запас газа в украинских хранилищах — руководитель Укртрансгаза

газопровід
Алексей Савицкий Журналист

Украинские подземные хранилища могут стать площадкой для хранения страхового запаса газа стран ЕС.

Об этом во время выступления на украинском газовом инвестиционном конгрессе, проходящем 20-21 октября в Киеве, сообщил временно исполняющий обязанности генерального директора Оператора ПХГ Украины — Укртрансгаза — Сергей Перелома.

— Газовый кризис 2021 года в очередной раз привлек внимание ЕС к теме страховых запасов. Сейчас этот вопрос активно обсуждается: Европейская комиссия ищет инструменты реализации такого плана и потенциальные площадки для долгосрочного хранения больших объемов газа.

Газохранилища Украины готовы побороться за то, чтобы стать частью этого процесса. Около 40% наших мощностей могут использоваться именно для работы с газом заказчиков-нерезидентов, в том числе и для хранения страховых запасов, — рассказал руководитель Укртрансгаза.

Напомним, что Оператор ПХГ Украины управляет 11 хранилищами (еще одно находится на временно оккупированной территории) общей емкостью около 31 млрд куб. м. Это самые большие мощности в Европе, не считая Россию.

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В 2020 году западные компании уже закачали в украинские ПХГ около 10 млрд куб. м топлива. Но благодаря созданию страхового запаса Украина может привлечь новых партнеров и дополнительные объемы газа, а также повысить энергетическую безопасность — как Украины, так и Европы.

— Практика страховых запасов газа уже существует в Европе, в частности в Италии и Франции, однако пока не является общей для Европейского Союза. А 2021 год в очередной раз напомнил, что подобные предупредительные инструменты необходимы для усиления безопасности газоснабжения всего континента. Убежден, Европу ждут серьезные изменения в этом направлении.

Наблюдаем, готовимся к очередной трансформации газового рынка и рассчитываем на поддержку наших европейских партнеров, в частности Энергетического сообщества. Такое партнерство будет надежным и, бесспорно, взаимовыгодным: для Европы — из-за усиления энергетической безопасности, для Украины — ввиду дальнейшей интеграции, развития и роста газового рынка, — добавил Сергей Перелома.

Напомним, в начале отопительного сезона в отечественных хранилищах накопили почти 19 млрд куб. м топлива. Такой объем запасов гарантирует бесперебойное прохождение зимы, уверяют газовики.

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