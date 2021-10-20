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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Країни ЄС могли б зберігати страховий запас газу в українських сховищах – керівник Укртрансгазу

газопровід
Олексій Савіцький Журналіст

Українські підземні сховища можуть стати майданчиком для зберігання страхового запасу газу країн ЄС.

Про це під час виступу на Українському газовому інвестиційному конгресі, що проходить 20-21 жовтня в Києві, повідомив тимчасовий виконувач обов’язків генерального директора Оператора ПСГ України – Укртрансгазу – Сергій Перелома.

– Газова криза 2021 року вкотре привернула увагу ЄС до теми страхових запасів. Нині це питання активно обговорюється: Європейська комісія шукає інструменти реалізації такого плану та потенційні майданчики для довгострокового зберігання великих обсягів газу.

Газосховища України готові поборотися за те, щоб стати частиною цього процесу. Близько 40% наших потужностей можуть використовуватися саме для роботи з газом замовників-нерезидентів, зокрема і для зберігання страхових запасів, – розповів керівник Укртрансгазу.

Нагадаємо, що Оператор ПСГ України керує 11 сховищами (ще одне розташоване на тимчасово окупованій території) загальною ємністю близько 31 млрд куб. м. Це найбільші потужності в Європі, не враховуючи Росію.

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У 2020 році західні компанії вже закачали в українські ПСГ близько 10 млрд куб. м палива. Але завдяки створенню страхового запасу Україна може залучити нових партнерів і додаткові обсяги газу, а також підвищити енергетичну безпеку – як України, так і Європи.

– Практика страхових запасів газу вже існує в Європі, зокрема в Італії та Франції, однак поки не є загальною для Європейського Союзу. А 2021 рік вкотре нагадав, що подібні попереджувальні інструменти необхідні для посилення безпеки газопостачання усього континенту. Переконаний, на Європу чекають серйозні зміни у цьому напрямку.

Спостерігаємо, готуємось до чергової трансформації газового ринку та розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів, зокрема Енергетичного співтовариства. Таке партнерство буде надійним та, безперечно, взаємовигідним: для Європи – через посилення енергетичної безпеки, для України – через подальшу інтеграцію, розвиток та зростання газового ринку, – додав Сергій Перелома.

Нагадаємо, до початку опалювального сезону в вітчизняних газосховищах накопичили майже 19 млрд куб. м палива. Такий обсяг запасів гарантує безперебійне проходження зими, запевняють газовики.

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