Країни ЄС могли б зберігати страховий запас газу в українських сховищах – керівник Укртрансгазу

Українські підземні сховища можуть стати майданчиком для зберігання страхового запасу газу країн ЄС.

Про це під час виступу на Українському газовому інвестиційному конгресі, що проходить 20-21 жовтня в Києві, повідомив тимчасовий виконувач обов’язків генерального директора Оператора ПСГ України – Укртрансгазу – Сергій Перелома.

– Газова криза 2021 року вкотре привернула увагу ЄС до теми страхових запасів. Нині це питання активно обговорюється: Європейська комісія шукає інструменти реалізації такого плану та потенційні майданчики для довгострокового зберігання великих обсягів газу. Газосховища України готові поборотися за те, щоб стати частиною цього процесу. Близько 40% наших потужностей можуть використовуватися саме для роботи з газом замовників-нерезидентів, зокрема і для зберігання страхових запасів, – розповів керівник Укртрансгазу.

Нагадаємо, що Оператор ПСГ України керує 11 сховищами (ще одне розташоване на тимчасово окупованій території) загальною ємністю близько 31 млрд куб. м. Це найбільші потужності в Європі, не враховуючи Росію.

У 2020 році західні компанії вже закачали в українські ПСГ близько 10 млрд куб. м палива. Але завдяки створенню страхового запасу Україна може залучити нових партнерів і додаткові обсяги газу, а також підвищити енергетичну безпеку – як України, так і Європи.

– Практика страхових запасів газу вже існує в Європі, зокрема в Італії та Франції, однак поки не є загальною для Європейського Союзу. А 2021 рік вкотре нагадав, що подібні попереджувальні інструменти необхідні для посилення безпеки газопостачання усього континенту. Переконаний, на Європу чекають серйозні зміни у цьому напрямку. Спостерігаємо, готуємось до чергової трансформації газового ринку та розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів, зокрема Енергетичного співтовариства. Таке партнерство буде надійним та, безперечно, взаємовигідним: для Європи – через посилення енергетичної безпеки, для України – через подальшу інтеграцію, розвиток та зростання газового ринку, – додав Сергій Перелома.

Нагадаємо, до початку опалювального сезону в вітчизняних газосховищах накопичили майже 19 млрд куб. м палива. Такий обсяг запасів гарантує безперебійне проходження зими, запевняють газовики.