В условиях беспрецедентно высоких цен на газ и мирового энергетического кризиса темы отечественной добычи углеводородов, а также их эффективного потребления вновь вышли на первый план.

Хотя еще в прошлом году, когда кубометр газа для потребителей стоил менее 3 грн, мировые энергетические гиганты приостанавливали инвестиции в добычу, а о необходимости масштабных энергоэффективных мероприятий напоминали только профильные специалисты.

Теперь же энергетические вызовы стали очевидными для широкой аудитории. Факты ICTV разбирались, может ли Украина выйти из кризиса сильнее и наконец стать энергонезависимой.

Добавить газ

Последние несколько лет годовые потребности всей Украины в газе составляли около 30 млрд кубометров. При этом отечественные нефтегазовые компании (и государственные, и частные) вместе добывали около 20 млрд кубов в год. Еще примерно 10 млрд кубометров Украина должна была покупать за рубежом – у своих западных соседей. То есть отечественная добыча обеспечивала 2/3 потребностей в газе.

На самом деле это уже неплохой показатель. Но все же в перспективе Украина способна удовлетворить все свои потребности в голубом топливе. И в условиях газового кризиса этот факт вновь привлек внимание чиновников.

На днях Кабмин в очередной раз озвучил задачу увеличить отечественную добычу газа.

— Перед руководством Нафтогаза и Укргаздобычи правительство ставит четкую задачу: нарастить добычу собственного газа. Все инструменты для этого были предоставлены, переданы участки для добычи, предоставлены лицензии, есть соглашения о разделе продукции, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Он назвал вопрос собственной газодобычи вопросом национальной безопасности.

Украина действительно вполне способна обеспечить себя собственным газом. Однако не из старых месторождений, которые неумолимо иссякают, а из новых, перспективных.

Именно они должны заменить уже истощенные месторождения-гиганты вроде Шебелинского. Только тогда естественное падение добычи в стране остановится, а со временем отрасль будет добывать больше, чем сейчас.

К счастью, потенциальные запасы топлива в отечественных недрах могут пригодиться еще не одному поколению украинцев.

Чем богаты?

Все еще перспективные месторождения есть на западе и востоке страны, а также на шельфе Черного моря. Под морским дном, а также на суше на глубине более 5 км и в плотных породах – сотни миллиардов кубов запасов.

По оценкам специалистов, речь идет примерно о 900 млрд кубометров. По крайней мере 250 млрд кубометров из них вполне можно добыть.

То, что наши недра еще имеют достаточные запасы газа, недавно подтвердила новая разведочная скважина глубиной более 6 км, которую отечественные газовики пробурили на Комышнянском месторождении в Полтавской области.

Она позволила открыть новый горизонт, которого раньше не достигала ни одна из скважин на этом месторождении. В результате приток газа достиг 200 тыс. кубометров в сутки. Это свидетельствует о перспективности добычи газа из глубоких горизонтов.

Специалисты уверены: именно разработка глубоких залежей на суше вместе с Черноморским шельфом поможет существенно нарастить ресурсную базу.

— Глубина этих залежей — 6 км 200 м. То есть это в мире считается сверхглубоким бурением. Очень мало компаний в мире работают на таких глубинах. Мы умеем эффективно бурить на таких глубинах и использовать весь спектр новейших технологий, — отметил в комментарии Фактам директор дивизиона Разведка и добыча Нефтегаза Александр Романюк.

Но все эти залежи сначала стоит тщательно разведать и лишь потом их можно будет постепенно разрабатывать. На это понадобятся годы и миллиарды гривен инвестиций.

— Основным условием для получения этих объемов газа с шельфа и с новых участков на суше являются большие инвестиции. Наша оценка — за предстоящие 10 лет нужно будет вложить более $20 млрд, — добавляет Александр Романюк.

Именно поиск инвестиций эксперты считают самой сложной задачей. Теоретически, как партнеров, к добыче на перспективных украинских месторождениях можно было бы привлечь западные компании. Однако колебания на энергетических рынках не добавляют им уверенности.

— Надо принимать во внимание риски волатильности рынка: в прошлом году газ стоил $50, в этом году — уже под $2 тыс. Такие колебания формируют неопределенность для инвесторов. Трудно составить бизнес-план, на что ориентироваться. А увеличение добычи — это вопрос лет, а не месяцев, — объясняет президент Центра глобалистики ХХІ Михаил Гончар.

Поэтому перекрыть импортные потребности собственным газом из новых месторождений удастся нескоро, прогнозируют эксперты: ориентировочно за 5-10 лет. А пока все же придется покупать за границей.

Энергоэффективный шанс

Впрочем, параллельно Украина имеет отличный шанс минимизировать импорт благодаря мерам по энергоэффективности. Об этом нам говорят даже в Еврокомиссии.

— Изменить правила игры должна энергоэффективность. Украина вообще не должна импортировать газ, она должна быть самодостаточной, — заявила на днях президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции участников саммита Украина-ЕС.

По оценкам специалистов, только население и тепловики могли бы уменьшить свое потребление газа в 1,5-2 раза. Это бы уже уменьшило потребности в импорте до минимума — нескольких миллиардов кубометров. Дополнительно сэкономить могла бы и промышленность — тогда потребности покупать газ за рубежом вообще не было бы.

И чем быстрее они это сделают, тем меньше Украина будет страдать от энергетических кризисов и атак Кремля.

— Мы себя как страна газом полностью пока не обеспечиваем. Единственный способ гарантировать комфорт и энергетическую безопасность – это утеплить и сократить непродуктивные расходы. То есть мы должны заняться своим жилищным фондом – там потенциал экономии около половины, как минимум. То есть, если мы сократим удельное потребление энергии в наших домах, нашего газа нам хватит. Тогда мы можем запускать внутри Украины свой собственный рынок. Мы можем иметь свою газовую биржу. Мы можем иметь конкуренцию на рынке и цена имеет шанс уменьшаться. Не обязательно она уменьшится. Но по крайней мере у нас не будет проблемы, каким образом обогреться и где взять газ, — считает исполнительный директор Ассоциации Энергоэффективные города Украины Святослав Павлюк.

Альтернатива природному газу

Если бы украинцы потребляли энергоресурсы так же эффективно, как европейцы, стране хватило бы и собственных 20 млрд кубов газа в год.

И это — еще без учета потенциала по производству биогаза. А его оценивают почти в 8 млрд кубометров в год.

Биогаз по химическому составу – такой же, как и природный газ. Но получают его не из недр, а из аграрных отходов – возобновляемого источника энергии.

— Потенциал охватывает биометан из отходов и побочной продукции растениеводства – 3,8 млрд кубометров, из отходов и побочной продукции животноводства и перерабатывающей промышленности – 1,3 млрд кубометров, и из силоса кукурузы – 2,7 млрд кубометров, — объясняет председатель правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха.

А к 2050 году, по его прогнозам, общий потенциал производства биометана в Украине мог бы вырасти и до 17 млрд кубометров в год. Однако реалистичные объемы, которые будет способен охватить бизнес – это 1,7 млрд кубометров в год в 2035 году и до 3 млрд кубометров в год в 2050 году.

Как пройдем зиму

Несмотря на все многомиллиардные перспективы как природного, так и биогаза, реализовать их до этой зимы не удастся. Поэтому зимовать придется с тем, что имеем.

К счастью, в подземных хранилищах накопили почти 19 млрд кубометров. Как уверяют чиновники, этого вполне достаточно для прохождения отопительного сезона. То есть дефицита голубого топлива не будет.

Более того – стоимость газа для отечественных потребителей с наступлением холодов не будет расти: для бытовых потребителей Нафтогаза кубометр будет стоить 7,96 грн, а для предприятий ТКЭ — 7,42 грн.

Без газа не оставят и бюджетные учреждения — больницы, школы, садики и др. Они жаловались, что не могли купить топливо на торгах дешевле 30 грн за кубометр, из-за чего ставили под сомнение удачный старт отопительного сезона. Однако Нафтогаз подготовил соглашения со льготной ценой и для бюджетных учреждений.

– Что касается бюджетных учреждени, мы не стоим в стороне. Разработан договор с бюджетными учреждениями, которых у нас 7500 по всей стране. Все бюджетные учреждения смогут заключить договор по цене около 13,7 грн за кубометр (без НДС и транспортировки), – рассказал директор дивизиона Теплоэнергетика НАК Нафтогаз Украины, председатель Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко.

А вот промышленным потребителям – бизнесу – повезло меньше: им придется покупать газ по рыночным ценам, которые сейчас превысили отметку 30 грн за кубометр.

Что дальше

А вот какие цены на газ будут после завершения отопительного сезона 2021-2022 годов, и как страна подготовится к следующим зимам – зависит от многих объективных и субъективных факторов.

Если газ весной существенно подешевеет, как и прогнозирует ряд экспертов, отечественные ПХГ снова можно будет наполнить относительно недорогим ресурсом, и к зиме 2022-2023 годов страна подойдет с достаточными запасами топлива и стабильными рыночными ценами.

Если же газ останется очень дорогим, тогда правительство снова будет вынуждено искать дополнительные средства на закупку топлива, а также варианты, как уменьшить нагрузку на потребителей.

Однако рядовым потребителям эксперты советуют не ждать, пока о них позаботится центральная или местная власть. Утепление дома или установка энергоэффективного котла в любом случае сэкономит вам газ, сколько бы тот не стоил. А это плюс не только для отдельного кошелька, но и для страны в целом.