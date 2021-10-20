Украина готова к разным сценариям: Шмыгаль о газовом кризисе в Европе

Европу охватил газовый кризис после того, как Россия остановила прокачку газа через украинскую газотранспортную систему.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, заверив, что Украина в этой ситуации готова к разным сценариям.

— По информации Нафтогаза, в хранилища закачано около 19 млрд куб. м газа, чего полностью достаточно, чтобы пройти отопительный сезон. Мы готовы к разным сценариям, ведь понимаем, что Европу охватил газовый кризис, который напрямую связан с газовым шантажом со стороны России, — заявил он.

Денис Шмыгаль добавил, что Украина полностью готова к отопительному сезону, поэтому вся страна зимой будет с теплом.

Накануне глава правления компании Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что Украина готовится к разным сценариям прохождения отопительного сезона.

Он напомнил, что сейчас российский Газпром отказывается продавать газ европейским компаниям на границе Украина — РФ, фактически блокируя доступ к транзиту в Европу через нашу газотранспортную систему.

Поэтому европейские компании должны получить возможность покупать газ на российско-украинской границе. Тогда они самостоятельно смогут бронировать мощности украинской ГТС и снизить риски прекращения транзита газа через Украину.