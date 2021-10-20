Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) може ухвалити рішення про виділення Україні чергового траншу кредиту вже в листопаді 2021 року. Його розмір складе 700 млн доларів.

Про це повідомив сьогодні на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– На цьому тижні досягнуті позитивні домовленості на робочому рівні з Міжнародним валютним фондом. Ми очікуємо, що вже в листопаді рада МВФ затвердить новий транш у розмірі близько 700 млн доларів, – наголосив Шмигаль.

Як відомо, онлайн-місія МВФ щодо перегляду програми stand-by завершила свою роботу в Україні 18 жовтня.

За її результатами Україна може отримати другий транш кредиту обсягом $700 млн. Сторони також домовилися про продовження програми до кінця червня 2022 року.

Раніше голова Національного банку України Кирило Шевченко прогнозував, що другий транш МВФ за програмою stand-by має становити $700 млн. Водночас він припускав, що з урахуванням пропуску декількох траншів сума може бути навіть більшою.

Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив програму stand-by на суму близько $5 млрд. Відразу було виділено перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Планувалося провести чотири перегляди виконання умов програми для виділення інших траншів. Однак фінансування призупинили через неоперативне виконання Україною низки зобов’язань.