Всемирный банк выделит $39 млн на продление линии скоростного трамвая в Киеве

Всемирный банк предоставит $39 млн на продолжение линии скоростного трамвая до станции метро Дворец спорта в столице Украины.

Сегодня, 20 октября, правительство одобрило привлечение займа Всемирного банка в размере $39 млн на строительство новой трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции метро Дворец спорта с заездом на Вокзальную площадь в Киеве. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

— Наконец разморожен один из ключевых проектов развития пассажирского электротранспорта в столице. Он позволит продлить линию скоростного трамвая до центра города и разгрузить красную ветку метро, ​​в том числе и станцию ​​метро Вокзальная, которая сейчас выполняет функцию большого транзитного узла, — отметил глава ведомства Александр Кубраков.

Среди главных преимуществ реализации проекта являются:

появление альтернативного маршрута, который улучшит сообщение между микрорайонами Правого берега Киева, Центральным железнодорожным вокзалом и центром столицы;

уменьшение нагрузки на Святошинско-Броварскую ветку метрополитена;

уменьшение нагрузки на Святошинско-Броварскую ветку метрополитена; уменьшение количества частного транспорта в центральных районах города и, как следствие, снижение уровня заторов;

проведение реконструкции улиц, по которым будет пролегать новый трамвайный маршрут;

появление нового экологического транспорта снизит уровень загрязнения воздуха в центре Киева.

Заем будет предоставлен в рамках соглашения между Украиной и Всемирным банком по развитию городского общественного транспорта.

Сейчас КГГА завершает подготовку технико-экономического обоснования проекта.