Світовий банк виділить $39 млн на продовження лінії швидкісного трамвая у Києві

Світовий банк надасть $39 млн на продовження лінії швидкісного трамвая до станції метро Палац спорту у столиці України.

Сьогодні, 20 жовтня, уряд схвалив залучення позики від Світового банку у розмірі $39 млн на будівництво нової трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метро Палац спорту із заїздом на Вокзальну площу у Києві. Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

— Нарешті розморожено один із ключових проектів розвитку пасажирського електротранспорту у столиці. Він дозволить продовжити лінію швидкісного трамвая до центру міста та розвантажити червону гілку метро, зокрема і станцію метро Вокзальна, яка наразі виконує функцію великого транзитного вузла, – зазначив очільник відомства Олександр Кубраков.

Серед головних переваг реалізації проекту є:

поява альтернативного маршруту, який покращить сполучення між мікрорайонами Правого берега Києва, Центральним залізничним вокзалом та центром столиці;

зменшення навантаження на Святошинсько-Броварську гілку метрополітену;

зменшення навантаження на Святошинсько-Броварську гілку метрополітену; зменшення кількості приватного транспорту в центральних районах міста і, як наслідок, зниження рівня заторів;

проведення реконструкції вулиць, якими пролягатиме новий трамвайний маршрут;

поява нового екологічного транспорту знизить рівень забруднення повітря у центрі Києва.

Позика буде надана в межах угоди між Україною та Світовим банком щодо розвитку міського громадського транспорту.

Наразі КМДА завершує підготовку техніко-економічного обґрунтування проекту.