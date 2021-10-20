Світовий банк виділить $39 млн на продовження лінії швидкісного трамвая у Києві

Світовий банк надасть $39 млн на продовження лінії швидкісного трамвая до станції метро Палац спорту у столиці України.
Сьогодні, 20 жовтня, уряд схвалив залучення позики від Світового банку у розмірі $39 млн на будівництво нової трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метро Палац спорту із заїздом на Вокзальну площу у Києві. Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.
— Нарешті розморожено один із ключових проектів розвитку пасажирського електротранспорту у столиці. Він дозволить продовжити лінію швидкісного трамвая до центру міста та розвантажити червону гілку метро, зокрема і станцію метро Вокзальна, яка наразі виконує функцію великого транзитного вузла, – зазначив очільник відомства Олександр Кубраков.
Серед головних переваг реалізації проекту є:
- поява альтернативного маршруту, який покращить сполучення між мікрорайонами Правого берега Києва, Центральним залізничним вокзалом та центром столиці;
зменшення навантаження на Святошинсько-Броварську гілку метрополітену;
- зменшення кількості приватного транспорту в центральних районах міста і, як наслідок, зниження рівня заторів;
- проведення реконструкції вулиць, якими пролягатиме новий трамвайний маршрут;
- поява нового екологічного транспорту знизить рівень забруднення повітря у центрі Києва.
Позика буде надана в межах угоди між Україною та Світовим банком щодо розвитку міського громадського транспорту.
Наразі КМДА завершує підготовку техніко-економічного обґрунтування проекту.