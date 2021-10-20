Национальный банк Украины повысил курс евро и понизил курс доллара к гривне.

На 20 октября Нацбанк установил курс 26,27 грн/1$.

Евро продолжает расти. С начала недели он подорожал почти на 16 копеек и составляет уже 30,61 грн/1€.

В среду немного повысилась цена и на российский рубль и польский злотый.

Курс валют в Украине от НБУ на 20.10:

$1 – 26,27 грн;

€1 – 30,61 грн;

1 польский злотый – 6,69 грн;

10 российских рублей – 3,7 грн.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета в проекте выводов парламента к проекту госбюджета на 2022 год предлагает Кабмину проработать вопрос увеличения выплат при рождении ребенка.

Так, помощь на первого ребенка предлагают увеличить до 50 тыс. грн, на второго – до 100 тыс. грн, на третьего и каждого последующего – до 150 тыс. грн.

Пока же семьям при рождении ребенка государство, кроме Пакета малыша, выплачивает 41 280 грн (10 320 грн – единовременно, а остальную сумму распределяют на три года равными частями по 860 грн в месяц).

После увеличения выплат сумма единовременного пособия составит 12,5 тыс. грн, а три года подряд ежемесячно будут выплачивать по 1 042 грн.