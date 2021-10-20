Національний банк України підвищив курс євро й знизив курс долара до гривні.

На 20 жовтня Нацбанк встановив курс 26,27 грн/1$.

Євро продовжує зростати. Із початку тижня він здорожчав майже на 16 копійок і становить уже 30,61 грн/1€.

У середу трохи підвищилась ціна й на російський рубль та польський злотий.

Курс валют в Україні від НБУ на 20.10:

$1 – 26,27 грн;

€1 – 30,61 грн;

1 польський злотий – 6,69 грн;

10 російських рублів – 3,7 грн.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету в проекті висновків парламенту до проекту держбюджету на 2022 рік пропонує Кабміну опрацювати питання збільшення виплат при народженні дитини.

Так, допомогу на першу дитину пропонують збільшити до 50 тис. грн, на другу – до 100 тис. грн, на третю і кожну наступну – до 150 тис. грн.

Поки ж сім’ям при народженні дитини держава, окрім Пакунка малюка, виплачує 41 280 грн (10 320 грн – одноразово, а решту суми розподіляють на три роки рівними частинами по 860 грн на місяць).

Після збільшення виплат сума одноразової допомоги становитиме 12,5 тис. грн, а три роки поспіль щомісячно виплачуватимуть по 1 042 грн.