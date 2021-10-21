Рост цен замедлится: НБУ прогнозирует снижение инфляции в Украине

В конце 2021 года инфляция в Украине снизится до 9,6%, а по итогам следующего года достигнет цели 5%. Соответствующий прогноз обнародовал Нацбанк.

— Инфляция будет замедляться благодаря сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке и высоким урожаям сельскохозяйственных культур. Рост потребительских цен также будет сдерживаться действием предыдущих шагов Национального банка по ужесточению монетарной политики, — объяснили в НБУ.

Нацбанк прогнозирует, что под влиянием этих факторов инфляция замедлится до 5% в конце 2022 года и в дальнейшем будет находиться около цели.

В сентябре рост потребительских цен ускорился до 11% в годовом измерении. Инфляцию подпитывал ряд внешних и внутренних факторов. Так, цены на мировых товарных рынках оставались на высоком уровне, ожидаемо сохранялось и устойчивое фундаментальное давление.

Производственные расходы бизнеса на оплату труда, сырье и энергию также сказались на динамике потребительских цен. В то же время благоприятная ситуация на валютном рынке тормозила их рост.

В сентябре потребительские цены в Украине выросли на 1,5% по сравнению с августом. Всего с начала 2021 года рост цен составляет 7,5%. Согласно данным Госстата, в годовом измерении инфляция ускорилась до 11%.

На что цены выросли больше всего — читайте в нашем материале.