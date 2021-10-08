Инфляция в Украине достигла трехлетнего максимума: на что цены выросли больше всего

В сентябре потребительские цены в Украине выросли на 1,5% по сравнению с августом. Всего с начала 2021 года рост цен составляет 7,5%.

Согласно данным Госстата, в годовом измерении инфляция ускорилась до 11%. Сейчас она достигла максимального значения впервые за три года. Самые высокие показатели были только в мае 2018 года — 11,7%.

В сентябре продукты питания в Украине подорожали на 1,2%, больше всего — яйца (на 13,6%), сало, овощи, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, масло, хлеб.

А вот фрукты упали в цене на 3,4%, подсолнечное масло — на 0,9%, сахар — на 0,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь — на 7,9%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,5%.

Незначительно, но все же подскочили цены на предметы домашнего обихода и бытовую технику (на 0,5%) и здравоохранение (на 0,4%).

Между тем транспорт подешевел на 0,1%, отдых и культура — на 0,6%. А вот цены на связь выросли на 0,6%, образование — на 13,2%. Без изменений осталась стоимость услуг, предоставляемых в ресторанах и гостиницах.

В начале октября Нацбанк заявил, что производители прогнозируют в Украине рост цен на продукты и услуги, которыми пользуются украинцы. На такие шаги они вынуждены пойти из-за повышения стоимости сырья и материалов для производства.

Источник: Госстат