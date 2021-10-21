Зростання цін сповільниться: НБУ прогнозує зниження інфляції в Україні

Наприкінці 2021 року інфляція в Україні знизиться до 9,6%, а за підсумками наступного року досягне цілі 5%. Відповідний прогноз оприлюднив Нацбанк.

– Інфляція сповільнюватиметься завдяки збереженню сприятливої ситуації на валютному ринку та високим цьогорічним урожаям сільськогосподарських культур. Зростання споживчих цін також стримуватиметься дією попередніх кроків Національного банку з посилення монетарної політики, – пояснили в НБУ.

Нацбанк прогнозує, що під впливом цих чинників інфляція сповільниться до 5% наприкінці 2022 року і надалі перебуватиме близько цілі.

У вересні зростання споживчих цін прискорилося до 11% у річному вимірі. Інфляцію підживлювала низка зовнішніх та внутрішніх чинників. Так, ціни на світових товарних ринках залишалися на високому рівні, очікувано зберігався й сталий фундаментальний тиск.

Виробничі витрати бізнесу на оплату праці, сировину та енергію також позначилися на динаміці споживчих цін. Водночас сприятлива ситуація на валютному ринку гальмувала їхнє зростання.

У вересні споживчі ціни в Україні зросли на 1,5% порівняно з серпнем. Загалом з початку 2021 року зростання цін становить 7,5%. Згідно із даними Держстату, в річному вимірі інфляція прискорилася до 11%.

На що ціни зросли найбільше – читайте у нашому матеріалі.