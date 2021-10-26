400-летие Хотинской битвы: НБУ выпустит памятную монету номиналом 5 грн

Нацбанк Украины 29 октября введет в оборот памятную монету Хотинская битва номиналом 5 грн. Битва состоялась в 1621 году, то есть исполняется 400 лет.

Тираж монеты составит 35 тыс. штук, материал, из которого она изготовлена, – нейзильбер.

На аверсе – изображение Хотинской крепости, ее защитников, лагеря противников и реки Днестр, указан также год чеканки – 2021-й.

На реверсе монеты размещен портрет гетмана Петра Сагайдачного, изображения украинских воинов, надпись Хотинская битва и ее год – 1621.

Хотинская битва в сентябре 1621 года стала кульминационным моментом целой войны. На поле боя сошлись три большие армии: почти 200-тысячное войско Османской империи, 32-тысячная польско-литовская армия и почти 45-тысячное запорожское войско во главе с гетманом Петром Конашевичем-Сагайдачным.

В результате поражения под Хотином османский султан Осман II был вынужден прекратить войну.