500-річчя Хотинської битви: НБУ випустив пам’ятну монету номіналом 5 грн

Нацбанк України 29 жовтня введе в обіг пам’ятну монету Хотинська битва номиналом 5 грн. Битва відбулася у 1621 році, тобто виповнюється 500 років.

Тираж монети сягне 35 тис. штук, матеріал, з якого вона виготовлена, – нейзильбер.

На аверсі – зображення Хотинської фортеці, її захисників, табору супротивників та річки Дністер, вказано також рік чеканки – 2021-й.

На реверсі монети розміщено портрет гетьмана Петра Сагайдачного, зображення українських воїнів, напис Хотинська битва та її рік – 1621.

Хотинська битва у вересні 1621 року стала кульмінаційним моментом цілої війни. На полі бою зійшлися три великі армії: майже 200-тисячне військо Османської імперії, 32-тисячна польсько-литовська армія та майже 45-тисячне військо запорозьке на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним.

В результаті поразки під Хотином османський султан Осман II був змушений припинити війну.