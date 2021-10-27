Мир до сих пор приходит в себя после мирового финансового кризиса, куда его ввергла пандемия Covid-19. Однако вскоре мы можем столкнуться с новой экономической проблемой.

На рынках резко растут цены на горючее, энергоносители и другие важные ресурсы. С одной стороны, в этом нет “сенсации”, ведь изменение стоимости того или иного товара — нормальная ситуация для любой сферы.

С другой – процессы, происходящие за кулисами, могут стать причиной того, что нас ждет кризис, который приведет к дефициту продуктов и значительному росту цен на привычные товары и услуги.

Факты ICTV рассказывают о предвестниках экономической катастрофы и какими будут ее последствия.

Зеленый Китай

Начаться новый кризис может еще до того, как мир оправится от проблем, вызванных пандемией Covid-19. И не последнюю роль здесь сыграют Китай, имеющий одну из самых больших экономик мира, и энергетический кризис в Европе.

Еще в июле в КНР начались веерные отключения электроэнергии, которые продолжаются и сегодня. Конечно, это отразилось не только на жизни граждан, но и на деятельности компаний и заводов. Например, тех, что поставляют компоненты Apple и Tesla.

Эксперты сходятся во мнении, что к такой ситуации подтолкнули попытки уменьшить выбросы углекислого газа и дефицит угля в стране.

Особенно остро стоит вопрос перехода на возобновляемые источники энергии, который могли поднять ввиду подготовки к зимней Олимпиаде, что начнется в феврале 2022 года. Для КНР это прекрасная возможность продемонстрировать плоды своих усилий в этом направлении.

Конечно, один лишь постепенный отказ Китая от угля вряд ли повлек бы за собой такой ажиотаж на рынке. К этому добавилось еще несколько факторов. В их числе – проблемы на шахтах по добыче угля. К примеру, в американском штате Иллинойс несколько крупных шахт затопило.

В то же время КНР пытается перейти на газ, что приводит к новой конкуренции за него. Если точнее, то к конкуренции с одной из самых больших экономик мира.

Предпосылки кризиса

Помимо КНР, к кризису на рынке энергоресурсов причастна и Россия, недавно завершившая строительство газопровода Северный поток-2, который проходит в обход Украины.

И сегодня она остается одним из основных поставщиков газа в Европу. Однако на фоне проблем на рынке РФ не спешит наращивать поставки ресурса, несмотря на надежды сторонников российского проекта получить возможность быстрее и дешевле наполнять хранилища газом.

Президент Украины Владимир Зеленский даже высказал мнение о том, что кризис на энергорынке носит искусственный характер.

– Мы – свидетели искусственного кризиса, цель которого очевидна: заставить Европу отказаться от своих ценностей, – заявил глава государства в беседе с агентством AFP.

Финансовый аналитик Алексей Лупоносов в комментарии Фактам ICTV также указал на искусственность кризиса на рынке энергоресурсов.

По его мнению, он связан в основном с ситуацией, которая сложилась на бирже.

– Началось все с биржевых игроков, которые начали играть на повышение (стоимости. – Ред.) газа. Мы увидели, что этот шарик лопнул, потому что (цена. – Ред.) дошла до $2 тыс. Поскольку это все происходило в преддверии отопительного сезона, в Европе осень и зима наступает очень рано… имеем такую “комическую” ситуацию на бирже. Если речь идет о краткосрочных контрактах на газ, то люди действительно на грани банкротства. Если говорить о долгосрочных контрактах – почти ничего не происходит, – говорит Лупоносов.

По словам аналитика, Россия может использовать кризис в попытке поскорее запустить Северный поток-2. В то же время старший советник Госдепа США Амос Хохштейн заверил, что газопровод не будет запущен раньше весны 2022 года.

К чему приводит эта ситуация? Если коротко – к остановке производства и постепенной нехватке товаров. Так, уже есть проблемы с производством микросхем по регулированию мощности. Их используют, например, в игровых консолях PlayStation 5, дефицит которых наблюдается с момента их поступления на рынок.

Конечно же, недостаток микросхем влияет не только на производство игровых консолей. В этом году его влияние ощутил на себе и рынок авто. Например, такие компании как Toyota, Volvo и Ford были вынуждены замедлить производство некоторых моделей авто, или даже на время убрать их с рынка.

Пострадать может и рынок смартфонов, который до сих пор держал планку благодаря таким компаниям, как Apple и Samsung, которые заранее закупили важные компоненты. Но сейчас недостаток полупроводников может способствовать тому, что далеко не все модели смартфонов будут доступны покупателям.

Но только ими это не ограничится. Некоторые экономисты считают, что нынешняя ситуация приведет к тому, что мир начнет отходить от “искусственной дешевизны” товаров.

– Стоимость всего, от углерода до фашизма, от экологического коллапса до социального раскола, никогда не принимали во внимание, с начала индустриальной эры. Но сейчас эта эпоха близится к внезапному, кульминационному, взрывному завершению, – пишет экономист Умар Хак.

Фактически может начаться новый кризис – еще до того, как мировая экономика восстановится от шока, вызванного пандемией коронавируса.

Экономист Алексей Кущ считает, что сейчас такая угроза вполне реальна. Сегодня мы наблюдаем так называемую инфляцию издержек, когда рост цены на товар обусловлен ростом стоимости его производства.

– Инфляция издержека началась с инфляции энергетических товаров. Судя по тому, что это связано с зеленым переходом, то это надолго. То есть мы входим в цикл высоких цен на возобновляемые энергоресурсы. Цены на нефть, газ, уголь, электроэнергию будут находиться в повышательном тренде, – прогнозирует Кущ.

Экономист констатирует, что в Украине уже достаточно большой разрыв между покупательной способностью населения и реальной стоимостью товара, которая принесет прибыль компании. При наступлении нового экономического кризиса эта ситуация может способствовать сильной рецессии, и не только в Украине.

О конкретных сроках ее начала пока говорить не решаются, но аналитики Fastmarkets не исключают, что проблемы могут начаться уже в 2022 году.

Большая инфляция

Сейчас существует несколько предположений по поводу последствий ситуации, сложившейся на рынке энергоресурсов. Одно из них – это инфляция, вызванная восстановлением экономической активности.

Впрочем, сегодня большая инфляция – это лучший вариант из того, что нам готовит возможный кризис. Эксперты предупреждают, что Украину и мир может постигнуть стагфляция – цены станут расти, а производство товаров будет минимальным или вообще остановится.

По словам Куща, несмотря на значительную опасность, это не тот сценарий, на который сейчас надеются в мире.

– Одна из основных угроз, которая встает перед мировой экономикой – стагфляция. Есть мейнстримный взгляд, которого придерживаются ключевые центральные банки мира. Он заключается в том, что инфляционные шоки, которые мы сейчас наблюдаем – временные, и связаны с быстрым восстановлением мировой экономики и выходом из пандемического кризиса… То есть инфляция носит временный характер, и в 2022 году ценовая динамика войдет в плановый горизонт, – разъясняет экономист.

Лупоносов тоже склоняется к тому, что нынешний кризис не затянется и продлится около трех месяцев.

– Сегодня возникла такая ситуация, что даже в случае продолжения этого кризиса он будет длиться не более трех месяцев. Есть все варианты по такой цене завозить сжиженный газ в европейские порты. В Польше есть газовый терминал, чтобы принимать большие газовозы, например, из США, где, кстати, есть газ, и нет проблем привезти его сюда. Что при этой ситуации даже экономически выгодно, – замечает финансовый аналитик.

Однако это не означает, что Украина не столкнется с рядом проблем в ближайшем будущем.

Проблемы для населения

Для рядовых украинцев новый кризис будет означать, по меньшей мере, значительное удорожание многих групп товаров. Конечно, первыми, если кризис все же наступит, будут дорожать товары, наиболее зависящие от тех же энергоресурсов.

Но если сейчас мы говорим о микросхемах, то вскоре дело может дойти и до продуктов питания.

– Энергетическая и продовольственная составляющие присутствуют почти в каждом товаре. Соответственно, это (удорожание энергоресурсов. – Ред.) будет вести к удорожанию товаров… Первыми подорожают товары и услуги, так или иначе завязанные на энергоресурсах: строительные материалы, удобрения, транспортные услуги, грузовые перевозки – соответственно, и производство продуктов питания, скажем, хлеба. Сахаросодержащие сельскохозяйственные культуры, из которых можно производить биоэтанол – зерно, рис, кукуруза, и масличные, из которых можно делать биодизель – подсолнечное масло, подсолнечник, все это будет очень сильно дорожать, – прогнозирует Кущ.

В самом худшем случае некоторые товары при таком кризисе просто нереально будет найти. Представим, что компания, занимающаяся производством смартфонов, должна закупить определенный материал для электродов. Однако, когда она выходит на рынок, то видит, что цены на него либо превышают даже самые смелые ожидания, либо он появляется в минимальном количестве, которое не позволяет обеспечить производственные потребности.

В такой ситуации компании остается лишь либо прекратить свою деятельность, либо привести ее к минимальному уровню производства.

То есть товаров будет мало, а цена на них будет гораздо больше привычной. Готовиться к такому с помощью массовой закупки продуктов – не такая уж и хорошая идея.

Кущ подчеркивает: да, можно включить режим экономии и попытаться запастись продуктами, которые должны подорожать первыми, но вряд ли это поможет без проблем пройти кризис.

Но даже если мир обойдет еще один экономический кризис, Украине нестабильность на энергорынке вместе с внутренними трудностями может принести несколько проблем в конце 2021-го – в начале 2022 года.

– Если товары и продукты будут дорожать, это будет происходить не потому, что будут дорожать носители… Первое, что приведет к удорожанию товаров и услуг – эмиссия гривны. Вторая причина – отсутствие учета калорийности (газа. – Ред.). Третья – то, что за годы войны с РФ мы не перешли хотя бы на мазут, – считает Лупоносов.

В нынешней ситуации Украине нужно готовиться не к новому мировому кризису, который мы точно не сможем обойти собственными усилиями, а к решению неотложных проблем.

Инвестиции в Украину и модернизация экономики должны быть на повестке дня. Даже несмотря на то, что бюджет в следующем году может стать рекордным за счет цен на сырье, которое мы экспортируем.

Только если ситуация будет совсем выходить из-под контроля на бирже, тогда стоит задуматься о краткосрочных планах. Но у нас есть еще несколько месяцев, чтобы посмотреть, как она будет развиваться.