Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро минимально выросли: курс валют в Украине 10 ноября

Людмила Богданова редактор ленты
курс валют

Курс доллара и евро в Украине повысился. Соответственно официальному курсу валют от Национального банка, по состоянию на среду, 10 ноября, доллар в Украине стоит 26,09 грн за единицу.

По сравнению с предыдущим днем, американская валюта поднялась в цене на 1 коп. Еще во вторник доллар можно приобрести за 26,08 грн.

По данным НБУ, курс евро 10 ноября составляет 30,21 грн. Это на 1 коп больше, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

Курс польского злотого также минимально вырос – всего на 1 коп. Сейчас валюту можно купить в Украине за 6,58 грн. На несколько коп поднялся курс русского рубля. Стоимость 10 руб в Украине – 3,68 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 10 ноября 2021 года:

  • $1 – 26,09 грн;
  • €1 – 30,21 грн;
  • 1 польский злотый – 6,58 грн;
  • 10 российских рублей – 3,68 грн.

курс валют в Україні 10 листопада

В ноябре гривна потеряет октябрьские позиции. Об этом заявил независимый эксперт Александр Хмелевский.

По его прогнозу, в последний осенний месяц курс доллара будет на уровне 27 грн за единицу. На курс валют окажет негативное влияние рост цен и обострение энергетического кризиса.

Подробный прогноз курса валют на ноябрь читайте в материале.

Читайте:

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка