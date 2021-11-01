За девять месяцев 2021 года (период январь-сентябрь) объем частных денежных переводов из-за рубежа в Украину достиг $10,339 млрд. Это на 19,2% больше ($1,703 млрд), чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом говорится в отчете Национального банка по динамике объемов переводов.

В частности, оплата труда украинских заробитчан из этой суммы составляет $10,131 млрд. Речь идет о доходах украинцев, работающих на краткосрочных и сезонных работах за рубежом менее одного года и привлеченных к работе в компаниях-нерезидентах.

Только за сентябрь 2021 года из других стран в Украину поступило $1,266 млрд, тогда как в прошлом году – $1,026 млрд.

В отчете Нацбанка указаны официальные и неофициальные каналы поступления денежных средств. В частности, через неформальные каналы объем денежных переводов в период январь-сентябрь этого года составил $4,388 млрд из $10,339 млрд. Остальные средства, а именно $5 951 млрд, поступили официально, из них:

$668 млн — через корсчеты банков;

$2,317 млрд ​​– через международные платежные системы;

$2 986 млрд – другие частные переводы.

Данные указаны без учета временно оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, Луганской и Донецкой областей.

Национальный банк прогнозирует замедление роста цен в Украине. По данным НБУ, к концу года инфляция замедлится до 9,6%. А в 2020 году уровень инфляции достигнет 5%.

Это произойдет благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке и высоким урожаям сельскохозяйственных культур, которые наблюдаются в этом году.