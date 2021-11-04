Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста экономики Украины (ВВП) на уровне 3,5% в 2021-2022 годах.

По данным ЕБРР, восстановлению украинской экономики будет способствовать значительный урожай зерновых, а также нормализация деловой активности.

В то же время в банке уточнили, что рост ВВП Украины может оказаться под угрозой из-за низких темпов вакцинации от Covid-19 и медленного продвижения реформ.

– ВВП Украины будет расти на 3,5% ежегодно как в 2021, так и в 2022 годах. Росту в 2021 году будет способствовать богатый урожай зерновых и нормализация деловой активности. Однако медленный прогресс в реализации реформ и вакцинации от Covid-19 остается основным риском для этого прогноза, — подчеркнули в ЕБРР.

В банке напомнили, что из-за введения длительного локдауна в начале 2021 года экономика Украины упала на 2,2% в первом квартале (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а во втором начала восстановление на 5,7%.

По данным ЕБРР, восстановлению ВВП Украины способствовал существенный рост инвестиций и объемов потребления домохозяйств, а также значительное повышение цен на основные товары, идущие на экспорт (в частности, зерновые и железную руду). Это помогло сохранить профицит текущего счета, увеличить объемы иностранной валюты и укрепить гривну.

В прогнозе ЕБРР также отмечается, что в 2021 году в Украине выросла инфляция, достигнув 11% в сентябре. В связи с этим наблюдался рост стоимости продуктов питания и энергоносителей.

Поэтому Национальный банк Украины был вынужден усилить свою монетарную политику и в несколько этапов повысить учетную ставку с 6% (на начало года) до 8,5% в сентябре.

В июне этого года в ЕБРР также прогнозировали, что ВВП Украины вырастет на 3,5% как в 2021 году, так и в 2022-м.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Украины по итогам 2021 года вырастет не на 4,0%, как прогнозировалось в апреле, а на 3,5%.

А Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 3,8 до 3,1%.

Источник: ЕБРР

Фото: ЕБРР