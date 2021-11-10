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Долар і євро мінімально зросли: курс валют в Україні 10 листопада

Людмила Богданова редакторка стрічки
курс валют

Курс долара та євро в Україні підвищився. Відповідно офіційного курсу валют від Національного банку, станом на середу, 10 листопада, долар в Україні коштує 26,09 грн за одиницю.

Порівняно з попереднім днем американська валюта піднялася в ціні на 1 коп. Ще у вівторок долар можна було придбати за 26,08 грн.

За даними НБУ, курс євро 10 листопада становить 30,21 грн. Це на 1 коп більше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Курс польського злотого також мінімально зріс – всього на 1 коп. Зараз валюту можна придбати в Україні за 6,58 грн. На кілька коп піднявся курс російського рубля. Вартість 10 руб в Україні – 3,68 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 10 листопада 2021:

  • $1 – 26,09 грн;
  • €1 – 30,21 грн;
  • 1 польський злотий – 6,58 грн;
  • 10 російських рублів – 3,68 грн.

курс валют в Україні 10 листопада

У листопаді гривня втратить жовтневі позиції. Про це заявив незалежний експерт Олександр Хмелевський.

За його прогнозом, в останній місяць осені курс долара буде на рівні 27 грн за одиницю. На курс валют негативно вплине зростання цін та загострення енергетичної кризи.

Детальний прогноз щодо курсу валют у листопаді читайте у матеріалі.

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