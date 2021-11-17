Рада приняла закон, необходимый для запуска Бюро экономической безопасности

Верховная Рада приняла закон №3959-1 о реализации отдельных положений деятельности Бюро экономической безопасности. За соответствующее решение проголосовали 296 народных депутатов.

Документ необходим для полноценного запуска органа. В нем определены экономические статьи Уголовного кодекса, согласно которым детективы органов Бюро экономической безопасности будут заниматься досудебным расследованием уголовных правонарушений.

Закон определяет ответственность служащих Бюро экономической безопасности за правонарушения по дисциплинарным уставам. Принятый документ увеличивает штрафы за уклонение от уплаты налогов, сборов, платежей от 85 тыс. грн до 119 тыс. грн.

Кроме того, законом предусмотрена административная ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к БЭБ. За это нарушение грозит штраф от 17 тыс. грн до 85 тыс. грн.

За непредоставление информации Бюро экономической безопасности Украины или предоставление заведомо недостоверной информации предусмотрен штраф от 4 250 до 6 800 грн.

В мае этого года Кабинет министров принял постановление, предусматривающее создание в Украине Бюро экономической безопасности. Его основной функцией станет борьба с экономическими преступлениями и защита экономических процессов от давления силовых органов.

Бюро экономической безопасности создано вместо налоговой милиции. Это будет государственный правоохранительный орган, который станет заниматься предотвращением, выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных правонарушений в сфере экономики.