Рада ухвалила закон, необхідний для запуску Бюро економічної безпеки

Верховна Рада ухвалила закон №3959-1 про реалізацію окремих положень діяльності Бюро економічної безпеки. За відповідне рішення проголосували 296 народних депутатів.

Документ необхідний для повноцінного запуску органу. У ньому визначені економічні статті Кримінального кодексу, за якими детективи органів Бюро економічної безпеки займатимуться досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень.

Закон визначає відповідальність службовців Бюро економічної безпеки за правопорушення за дисциплінарними статутами. Ухвалений документ збільшує штрафи за ухилення від сплати податків, зборів, платежів від 85 тис. грн до 119 тис. грн.

Крім того, законом передбачена адміністративна відповідальність за незаконне використання найменування та ознак належності до БЕБ. Це порушення карається штрафом від 17 тис. грн до 85 тис. грн.

За ненадання інформації Бюро економічної безпеки України або надання завідомо недостовірної інформації передбачено штраф від від 4 250 до 6 800 грн.

У травні цього року Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає створення в Україні Бюро економічної безпеки. Його основною функцією буде боротьба з економічними злочинами та захист економічних процесів від тиску силових органів.

Бюро економічної безпеки створили замість податкової міліції. Це буде державний правоохоронний орган, який займатиметься запобіганням, виявленням, припиненням, розслідуванням та розкриттям кримінальних правопорушень у сфері економіки.