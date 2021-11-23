Тысяча за Covid-вакцинацию: в программу выплат могут добавить авиабилеты

В программу выплат 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавируса хотят добавить авиабилеты. Министерство инфраструктуры ведет переговоры с украинскими авиакомпаниями.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. По его словам, идея привлечения к программе инфраструктурных компаний заключается в том, чтобы привитые украинцы могли оплатить поездки по Украине и развивать внутренний туризм.

— Мы, конечно, поддерживаем эту идею и понимаем, что, скорее всего, получателем этих средств в результате будет именно Укрзализныця. В то же время мы ведем диалог с украинскими авиакомпаниями, которые заранее выразили готовность адаптировать цену и конкурировать за пассажиров. Сейчас уже четыре украинских авиаперевозчика предварительно готовы к реализации этой инициативы, — сказал Кубраков.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый гражданин, который пройдет полный курс вакцинации против коронавируса, получит от государства 1 тыс. грн.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, у программы есть две цели: поддержка малого и среднего бизнеса, а также мотивация людей к вакцинации от Covid-19.

Правительство поддержит пять направлений бизнеса, которые больше всего пострадали во время пандемии. Это креативные индустрии, кино и театры, музеи, спортивные центры и внутренние железнодорожные и авиаперевозки.

Воспользоваться программой смогут все украинцы, привитые двумя дозами вакцины, независимо от того, когда они ее получили. Средства можно получить через приложение или портал Дія тем, кто имеет Covid-сертификат