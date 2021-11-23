Тисяча за Covid-вакцинацію: до програми виплат можуть додати авіаквитки

До програми виплат 1 тис. грн за вакцинацію від коронавірусу хочуть додати авіаквитки. Міністерство інфраструктури веде переговори з українськими авіакомпаніями.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, ідея залучення до програми інфраструктурних компаній полягає в тому, щоб щеплені українці могли оплатити поїздки Україною і розвивати внутрішній туризм.

– Ми, звісно ж, підтримуємо цю ідею і розуміємо, що, найімовірніше, отримувачем цих коштів у результаті буде саме Укрзалізниця. Водночас ми ведемо діалог з українськими авіакомпаніями, які заздалегідь висловили готовність адаптувати ціну та конкурувати за пасажирів. Наразі вже чотири українські авіаперевізники попередньо готові до реалізації цієї ініціативи, – сказав Кубраков.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що кожен громадянин, який пройде повний курс вакцинації проти коронавірусу, отримає від держави 1 тис. грн.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, програма має дві цілі: підтримка малого та середнього бізнесу, а також мотивація людей до вакцинації від Covid-19.

Уряд підтримає п’ять напрямків бізнесу, які найбільше постраждали під час пандемії. Це креативні індустрії, кіно та театри, музеї, спортивні центри та внутрішні залізничні та авіаперевезення.

Скористатися програмою зможуть усі українці, щеплені двома дозами вакцини, незалежно від того, коли вони її отримали. Кошти можна буде отримати через додаток або портал Дія тим, хто має Covid-сертифікат.