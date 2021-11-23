Украина рассчитывает получить несколько траншей от МВФ в 2022 году — Марченко

Украина рассчитывает получить несколько траншей кредита от Международного валютного фонда до июня 2022 года.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов министр финансов Сергей Марченко.

— У нас до июня должно быть несколько просмотров программы с МВФ. Мы надеемся, что проводя разумную, взвешенную и прогнозируемую политику, сможем убедить наших партнеров и получить еще несколько траншей этой помощи, — отметил он.

Сергей Марченко добавил, что это важно, поскольку при подготовке к госбюджету на 2022 год закладывали средства от МВФ.

23 ноября совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) во время заседания по пересмотру текущей программы stand-by для Украины принял решение о ее продлении и выделении транша в размере около $700 млн.

Срок действия программы stand-by, которая истекает в декабре 2021 года, продлили еще на шесть месяцев.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что завершение до конца ноября 2021 года отбора и назначения руководителя САП и социальная защита населения в период повышения мировых цен на газ – одни из условий, предусмотренных меморандумом Украины с МВФ.

Источник: Украина 24