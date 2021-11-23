Україна розраховує отримати кілька траншів від МВФ у 2022 році – Марченко

Україна розраховує отримати декілька траншів кредиту від Міжнародного валютного фонду до червня 2022 року.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів міністр фінансів Сергій Марченко.

– У нас до червня має буди декілька переглядів програми з МВФ. Ми сподіваємося, що проводячи розумну, виважену і прогнозовану політику, зможемо переконати наших партнерів і отримати ще декілька траншів цієї допомоги, – зазначив він.

Сергій Марченко додав, що це важливо, оскільки під час підготовки до держбюджету на 2022 рік закладали кошти від МВФ.

23 листопада рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) під час засідання щодо перегляду поточної програми stand-by для України ухвалила рішення про її продовження та виділення траншу в розмірі близько $700 млн.

Термін дії програми stand-by, яка закінчується у грудні 2021 року, продовжили ще на шість місяців.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев повідомив, що завершення до кінця листопада 2021 року відбору та призначення керівника САП і соціальний захист населення у період підвищення світових цін на газ – одні з умов, які передбачені меморандумом України з МВФ.

Джерело: Україна 24