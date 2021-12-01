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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Госдолг Украины впервые с 2013 года упадет ниже 50% ВВП – Зеленский

Юлия Соколова редактор ленты
володимир зеленський

Прямой государственный долг Украины по итогам 2021 года впервые за последние восемь лет упадет ниже 50% ВВП.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде.

– Впервые, начиная с 2013 года, мы снизим государственный долг до уровня ниже 50% ВВП. При том, что в последние годы в большинстве стран он стремительно рос, – отметил он.

Зеленский уточнил, что в 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня за период независимости.

– Несмотря на глобальную пандемию и экономический кризис, вызванный ею, мы стабилизировали экономическую ситуацию. В 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня за период независимости, превысит 190 млрд долларов. Это больше, чем в докризисных 2008 и 2013 годах, – заявил глава государства.

Зеленский добавил, что золотовалютные резервы Украины выросли и сегодня достигают 30 млрд долларов. Это самый высокий показатель с 2013 года.

Фото: Офис президента

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