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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Держборг України вперше з 2013 року впаде нижче 50% ВВП – Зеленський

Юлія Соколова редакторка стрічки
володимир зеленський

Прямий державний борг України за підсумками 2021 року вперше за останні вісім років впаде нижче 50% ВВП.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.

– Вперше, починаючи з 2013 року, ми знизимо державний борг до рівня нижче 50% ВВП. При тому, що в останні роки у більшості країн він стрімко зростав, – зазначив він.

Зеленський уточнив, що в 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період незалежності.

– Попри глобальну пандемію та економічну кризу, спричинену нею, ми стабілізували економічну ситуацію. В 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період незалежності, перевищить 190 млрд доларів. Це більше, ніж у докризових 2008 та 2013 роках, – заявив глава держави.

Зеленський додав, що золотовалютні резерви України зросли й сьогодні досягають 30 млрд доларів. Це найвищий показник з 2013 року.

Фото: Офіс президента

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