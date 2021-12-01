Прямий державний борг України за підсумками 2021 року вперше за останні вісім років впаде нижче 50% ВВП.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.

– Вперше, починаючи з 2013 року, ми знизимо державний борг до рівня нижче 50% ВВП. При тому, що в останні роки у більшості країн він стрімко зростав, – зазначив він.

Зеленський уточнив, що в 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період незалежності.

– Попри глобальну пандемію та економічну кризу, спричинену нею, ми стабілізували економічну ситуацію. В 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період незалежності, перевищить 190 млрд доларів. Це більше, ніж у докризових 2008 та 2013 роках, – заявив глава держави.

Зеленський додав, що золотовалютні резерви України зросли й сьогодні досягають 30 млрд доларів. Це найвищий показник з 2013 року.