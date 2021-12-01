При подготовке ко второму чтению в государственном бюджете на 2022 год увеличили планируемые расходы на Верховную Раду, Офис президента и Кабинет министров.

Текст законопроекта о госбюджете-2022 ( №6000) сегодня был обнародован на сайте парламента.

Согласно приложениям к документу, на финансирование деятельности Аппарата Верховной Рады в следующем году хотят выделить 2,688 млрд грн.

В проекте госбюджета, принятом в первом чтении, на парламент выделяли 2,605 млрд грн. Следовательно, расходы на Раду выросли на 83,893 млн грн (или примерно на 3,2%).

Эти средства будут направлены на материально-техническое обеспечение, осуществление законотворческой деятельности, освещение работы ВР через телевидение и радиовещание, а также на финансовую поддержку парламентского издания Голос Украины.

На обеспечение деятельности Офиса президента Украины и главы государства Владимира Зеленского в 2022 году планируется выделить 1,093 млрд грн. По сравнению с первым чтением расходы выросли на 12,539 млн грн, или на 1,2% (было 1,08 млрд грн).

Расходы на Секретариат Кабинета министров Украины в 2022 году хотят увеличить до 1,346 млрд грн (с 1,236 млрд грн). То есть расходы возрастут более чем на 110 млн грн (по сравнению с тем, что закладывалось к первому чтению), или же на 8,9%.

Эти средства будут направлены на выплату зарплат, поддержку газеты Правительственный курьер и тому подобное.

Как известно, сегодня Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду доработанный проект государственного бюджета на 2022 год для его окончательного принятия. В документе ко второму чтению были увеличены доходы и расходы.

В частности, правительство увеличило расходы на национальную безопасность и оборону на 3,7 млрд грн.

Верховная Рада планирует утвердить в целом проект госбюджета на 2022 год уже в четверг, 2 декабря.